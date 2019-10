Por: Adoración Araiza

Estados Unidos (Rasainforma.com).- Durante la madrugada de este viernes se entregó el Premio Nobel de la Paz 2019 al primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed Ali.

El premio para Ahmed Ali fue otorgado por sus esfuerzos al lograr la paz y la cooperación internacional y su iniciativa para resolver el conflicto fronterizo con Eritrea.

La noticia fue revelada a través de la cuenta de Twitter del Premio Nobel, en donde se confirmó el galardonado de paz de este año para Abiy Ahmed, por sus principios de un acuerdo de paz para poner fin al largo estancamiento “sin paz, sin guerra” entre Etiopía y Eritrea.

El Comité Nobel noruego espera que el acuerdo de paz ayude a lograr un cambio positivo para toda la población de Etiopía y Eritrea, destacó el Comité en un comunicado.

In Ethiopia, even if much work remains, Peace Laureate Abiy Ahmed has initiated important reforms that give many citizens hope for a better life and a brighter future. As Prime Minister, Abiy Ahmed has sought to promote reconciliation, solidarity and social justice.#NobelPrize

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 11, 2019