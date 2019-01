Estados Unidos (MiMorelia.com/Redacción).- La noche del pasado sábado el boxeador Manny Pacquiao regresó al cuadrilátero a defender su título mundial Welter de la AMB ante Adrien Broner en Las Vegas.

El filipino logró imponer su estilo y velocidad en el cuadrilátero ante el excéntrico Adrien, y con 117-111, 116-112 y 116-112 los jueces otorgaron la victoria a Pacquiao.

Luego de concluida la pelea y declarada la victoria a favor de Pac-Man este lanzó un reto contra el pugilista Mayweather.

“Dile a Mayweather que se suba al ring y peleamos cuando quiera”, le comentó el filipino a medios.

Con 40 años, Manny, ha demostrado que aún cuenta con la condición, técnica y fuerza para seguir defendiendo su título mundial.

Thank you Lord for the victory! Thank you to my wife Jinkee, my family, friends and fans from all over the world. Thank you to everyone who watched my fight tonight. Thank you for all your support. I wouldn’t be where I am today without all of you. May God bless you all pic.twitter.com/7fmbVXaiJA

— Manny Pacquiao (@mannypacquiao) January 20, 2019