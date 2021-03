India (MiMorelia.com).- Durante esta semana se difundió un video donde un hombre camina por una calle con una cabeza humana en su mano, al parecer habría decapitado a su hija de 18 años de edad y caminó hasta una comisaría de Policía en el norte de la India para entregarse.

En el video se observa al hombre de unos 40 años caminando para entregarse a las autoridades con la cabeza de su hija en mano; medios locales reportaron que el hombre argumentó haber asesinado a su hija debido a que no estaba de acuerdo con la relación que ésta mantenía con un joven, por lo que este caso se sumó a la lista de violencia que sufren las mujeres en diversas entidades en la India.

Según autoridades policiales de aquel país, el hombre «fue detenido mientras iba de camino a entregarse».

Uttar Pradesh:

The father, Sarvesh beheaded his daughter with a sharp-edged weapon at Pandetara village and started walking towards the police station with her severed head pic.twitter.com/qbAOyyKSW5

