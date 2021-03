Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En redes sociales circula el video de un padre que obligó a su hija a disculparse por un baile publicado en la plataforma de TikTok.

En dicha grabación se ve a la joven bailando «Twerking», por lo que el molesto padre la obligó a disculparse con toda su familia.

La joven habría publicado un video de ella en Tik Tok donde está haciendo ‘twerking’, baile en el que se mueve cierta parte del cuerpo al ritmo de una canción, por esta razón el padre le exigió a su hija disculparse con toda su familia a través de otro video en la misma red social.

“Este video lo estoy grabando para pedir una disculpa a mis familiares y amigos por las fotos y videos en los que… he estado subiendo, en los que me denigro. Esto lo hago con toda vergüenza porque no es la educación que mis padres me enseñaron”, dijo la joven.

Luego de que terminara de hablar la joven, su padre la confrontó preguntándole:

“¿Por qué haces ese tipo de cosas?, ¿eso eres tú?, ¿esos videos te representan en algo?”.

#Viral Este hombre hizo que una joven grabara un video para disculparse por hacer publicaciones de #Twerking en #Tiktok ¿Qué opinas? pic.twitter.com/yAjW7HTF0T — En Vivo Mx (@envivo_Mx) March 5, 2021

Y agregó el hombre que “ese tipo de cosas no las hacen las mujeres decentes”.

Luego de los reclamos y de que la joven visiblemente avergonzada escuchará los reclamos, el padre le dijo que le va bien en la escuela y que no necesita hacer ese tipo de videos «enseñando las nalgas».

Por: Redacción/E