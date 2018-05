Por: Adoración Araiza

Nueva York (Rasainforma.com).- Luego de semanas de un juicio realizado en Nueva York un juez ordenó a un hombre de 30 años a salir de casa de sus padres.

De acuerdo a medios locales, la orden judicial fue firmada por el juez Donald Greenwoodquien ordenó a Michael Rotondo a salir de inmediato de la casa de sus padres, ubicada en Camillus, cerca de Syracuse.

Al hacer caso omiso de las misivas, los padres, Christina y Mark Rotondo, iniciaron una demanda para obligar a su vástago a abandonar el hogar.

“Después de una discusión con tu madre, hemos decidido que debes dejar la casa inmediatamente. Tienes 14 días para salir. No podrás regresar. Tomaremos las acciones que sean necesarias para sostener esta decisión”, se lee en una de las cartas.

Asimismo, aseveró que él no era una molestia ya que se encargaba de lavar su ropa, tenía su propio cuarto y tiene un negocio (al preguntarle cuál declaró: “Mis negocios son sólo míos”).

Michael Rotondo, 30, speaks with reporters after a judge rules he must move out of his parents’ home. https://t.co/zD9s4F6rv9 pic.twitter.com/upaHi1iDl4

— syracuse.com (@syracusedotcom) 22 de mayo de 2018