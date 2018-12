Por: Andrea Bocanegra/@AndreaB09595812

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A partir de las 9:00 horas de este lunes, serán dispersados los pagos al magisterio, reiteró el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo.

En entrevista, recordó que el estado ya tiene confirmado el recurso federal extraordinario para la nómina y prestaciones de más de 32 mil docentes, correspondientes al mes de diciembre.

Al recordar que el gobierno estatal entregó a la federación los servicios educativos de la entidad, reiteró que las quincenas del año entrante correrán también a cargo de la federación, la cual tiene de plazo hasta el 15 de enero para atender el tema educativo en Michoacán.

“Desde que me salí del convenio ya no me corresponde, pero eso no significa que no esté haciendo la gestión para que se les pague como corresponde”, agregó.