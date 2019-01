Por: Sayra Casillas/@SayraCasillas2

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), señaló que el pago a maestros estatales es responsabilidad del gobierno michoacano, por lo que la federación está dispuesta a aportar el recurso que se requiere, pero como un adelanto de las participaciones que corresponden a la entidad.

“Nosotros estamos en la mejor disposición de transferir recursos al gobierno de Michoacán para que les pague, pero como un préstamo como un adelanto a las participaciones federales, porque no queremos resolver problemas así”, declaró.

El mandatario federal dijo que si es una obligación del gobierno del estado, el mismo tiene que asumirla: “no es que el gobierno federal para que se termine el conflicto destina 200-300 millones de pesos, eso no lo vamos a hacer, y que ya quede claro, no es como se hacía antes, problema político que se resuelve con dinero no es problema, ya no, así no va a ser”.

El tabasqueño agregó que van a resistir lo que sea: “no vamos a dejarnos chantajear, es como si en el caso del huachicol para no tener problema mantenemos abiertos los ductos y sigan robando”.

Para cerrar el tema, reiteró que si es una obligación del gobierno estatal debe asumirla, “qué hacemos nosotros si solicita, porque no tenga solvencia económica que se les adelanten participaciones lo hacemos de inmediato para resolver el problema, pero no vamos nosotros con recursos de la federación a atender un asunto que no es de nuestra responsabilidad por complicado que esté”.

La prensa se regula con la prensa. Conferencia matutina desde Palacio Nacional. https://t.co/NLkJ7WA1uh — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 23 de enero de 2019

Hay que recordar que en noviembre del año pasado, el Ejecutivo estatal tomó la decisión de regresar los servicios de educación básica y normal al gobierno federal, por lo que autoridades michoacanas han declarado que la responsabilidad del pago a los maestros estatales ahora está en la cancha del Gobierno de la República.

En tanto, hoy se cumplen dos semanas de que algunas escuelas iniciaron un paro indefinido, al cual se sumaron otras días después, de igual forma se mantiene un plantón en el Centro Histórico y continúan tomadas las vías férreas en el puerto de Lázaro Cárdenas, entre otras medidas.

