Armenia (Rasainforma.com).- El primer ministro de Armenia, Nikol Pashinyán, declaró ley marcial luego de que coches armados provocaran varios muertos y heridos en Nagorno Karabaj (territorio fronterizo de Armenia).

El mandatario afirmó mediante una conferencia televisada, que «esta mañana Azerbaiyán ha declarado una vez más la guerra a todos los armenios» y solicitó a la comunidad internacional que actúe para evitar que el conflicto escale a mayores dimensiones.

PM @NikolPashinyan: We’re united as always, as we have been in all crucial moments of our history, when enemy has threatened our #existence, our #identity & our #values. Dictatorial authorities of #Azerbaijan must know that it’s impossible to bring #Armenian ppl to their knees. pic.twitter.com/hHlNcYCgoB

— Armenia 🇦🇲 (@armenia) September 27, 2020