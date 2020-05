“Es incorrecto e inmoral tratar de escapar de las consecuencias de los actos propios”

Mahatma Gandhi (1869-1948).

La etapa de la pandemia por el Covid-19 en México aún no termina y tal parece que podría prolongarse, si no asumimos nuestra responsabilidad como ciudadanos de acatar las medidas de prevención y cuidado; hoy el llamado es a la corresponsabilidad, a actuar en comunidad, a esta nueva convivencia le tenemos que entrar todos, porque entre más nos tardemos más alto será el costo.

La irresponsabilidad e incongruencia del gobierno federal de un día decir una cosa y al siguiente otra, ha provocado que, en lo local, en los ayuntamientos y algunas regiones del país gobernados por Morena, la gente no tome conciencia de la crisis sanitaria en la que nos encontramos, y la gravedad del virus; en Michoacán por ejemplo, son los municipios de Lázaro Cárdenas y Apatzingán los que concentran la mayor cifra de contagios, y quizás valdría la pena preguntarnos, ¿si hay o no omisión en el actuar de los alcaldes?, ¿si han o no hecho lo suficiente? Porque el pico de contagios aún no llega a su máximo en el estado.

Esta semana el país y Michoacán enfrentó la cifra más alarmante de muertes y contagios.

En un solo día se registraron 500 muertes en la República Mexicana, mientras en la entidad llegamos a 17, sin embargo, los ciudadanos en su gran mayoría se han resistido a reconocer que tendremos que iniciar una nueva etapa que implicará cambios en nuestros hábitos diarios, especialmente en la forma de relacionarnos con los demás, en nuestros hogares, en el trabajo y en el espacio público.

Fue sorprendente ver, que esta semana, legisladores emanados de Morena, tanto diputados locales como federales y alcaldes, se manifestaran en contra de la estrategia que ha tomado el gobierno del estado para hacer frente al virus, creo que en ningún otro estado lo han hecho así, de manera mezquina y egoísta, en un llamado al “háganle caso al presidente, háganle caso al gobierno federal” parecía más un autollamado de auxilio; luego reclamaron que el gobierno estatal pretendió romper el pacto federal, ¿acaso los Legisladores federales de Morena, no saben sus funciones? ¿no ven en esto una oportunidad? Porque lo que implicaría modificar el pacto federal es que el estado podría tener más recursos de la bolsa federal.

No se trata de un tema político, abandonemos esa absurda idea que ha venido reforzando el partido en el poder, de separarnos, entre los que acatan las medidas y los que no, entre los que usan cubre bocas y los que no, entre los que se quedan en casa y los que salen a ganarse el pan de cada día, entre los que critican al presidente y los que lo alaban, o entre los que tomamos enserio este virus y los que deciden no creer que existe; porque para salir de esta, hoy todos necesitamos de todos, de lo contrario tardaremos más y a un altísimo costo, la vida.