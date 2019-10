Tere Jaramillo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- «Ya no hay venta de espacios en el panteón municipal y sólo hay préstamos de lugares», declaró Héctor Sánchez director del Panteón Municipal Morelia.

Pese a que son insuficientes y casi nulos los espacios en este panteón se les desea seguir brindando servicio a las personas que lo solicitan con prestamos de espacios por tiempo limitado, mencionó en entrevista exclusiva para MiMorelia.com, Sánchez.

“La gente sigue prefiriendo el municipal, porque ahí están sus parientes, por la cercanía de que ahí vivían, por tradición, entre otras cosas”, señaló el director.

Por lo anterior es que implementaron los préstamos, los cuales se tratan de darle un lugar por 6 años y posteriormente se les hace una invitación para exhumar los restos.

Actualmente este panteón realiza de 10 o 12 servicios diarios.

Perpetuidad

Uno de los problemas que ha afectado la falta de espacio es la perpetuidad, “hay perpetuidades que están abandonados y ya los tenemos identificados”, dijo el director del Panteón Municipal.

Por lo anterior es que el proceso para darle movilidad a estos espacios que no han sido reclamados es el notificar a la familia de forma personal, sino se encuentra se le invita a que regularice a la par que se le hace notificación en el Ayuntamiento, se da un lapso de tiempo y si no llegan se hace un exhumación de restos se guardan 6 meses más y si no vienen se van a la fosa común, puntualizó Héctor Sánchez.

Herramientas

En el panteón trabajan entre 87 y 95 personas laborando

16 hectáreas comprenden el panteón municipal

Alrededor de 34 mil espacios ocupados

Se clasifican en perpetuidades y temporalidades.

