Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Del 30 de octubre al 4 de noviembre los tres panteones municipales y los cuatro privados permanecerán cerrados con la intención de no aforar a la población en espacios públicos y con ello evitar contagios de Covid-19, informó la directora de servicios auxiliares del Ayuntamiento de Morelia, Arely López Arroyo.

En entrevista para MiMorelia.com, la funcionaria municipal explicó que dicha medida se tomó debido a que sólo el 1 y 2 de noviembre del año pasado, más de 50 mil personas arribaron a los campos santos de la ciudad.

“Los días más fuertes son el 1 y 2, son los que tienen mayor afluencia, pero días previos y posteriores también hay una gran afluencia”, refirió.

Indicó que este martes se comenzó a distribuir la circular a los panteones con la intención de que sean notificados para su cierre en dichas fechas, como anteriormente se dispuso el Día de las Madres y el Día del Padre, también por la emergencia sanitaria de Covid-19.

Aunado a ello, invitó a la población a recordar a sus seres queridos que ya no están, en sus hogares, en el marco del emblemática fecha de Noche de Muertos; así como tenerlos presentes y visitarlos durante todo el año.

En el caso de los 38 panteones rurales que hay en las comunidades y tenencias del municipio, dijo que emitirán las recomendaciones para que sus pobladores y bajo usos y costumbres se organicen para no aforar gente, ya que, dijo, en su mayoría no cuentan con barda perimetral por lo que no se puede tomar la decisión de cerrar.

Durante la fecha en que permanezcan cerrados, agregó que la Policía Morelia montará un operativo con la intención de vigilar que no se presente ningún conato de violencia.

Agregó que tampoco se realizarán los tradicionales recorridos de leyendas que se hacían en el marco de la Noche de Muertos en el panteón civil municipal.

Finalmente y pese al cierre, la funcionaria apuntó que se garantizarán los servicios de inhumación y cremación de los campos santos, ello con las medidas de sanitarias.

Por: Marco Santoyo/SJS