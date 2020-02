Ciudad de México (MiMorelia.com).- La periodista Paola Rojas rompió en llanto ante las cámaras luego de recordar el video íntimo que se filtró en redes sociales de su en ese entonces esposo, Luis Roberto Alves dos Santos Gavranic, conocido como Zague.

En una entrevista realizada en el programa de Yordi Rosado, Paola revivió los complicados momentos que vivió al filtrarse el video del exfutbolista mostrando su pene.

Paola Rojas asegura que vivió un infierno en redes sociales al recibir mensajes obscenos, pero pensó en poner a salvo a sus hijos.

«Mira, he hablado muy poco del tema, porque es durísimo, porque todavía me duele y porque además yo tomé la decisión. Yo tomé la decisión, de entrada, de no hablar nunca en público de nadie que sea importante para mis hijos, ni nombrar, siquiera, alguien que sea importante en la formación y en la vida de mis hijos.

Con eso que pasó, muchos sintieron que se valía llegar hasta mi intimidad, porque de alguna manera, sí, se abrió esa puerta, es como si se hubiera abierta la puerta de mi recámara y muchos se metieron y me escribieron unas cosas, tanta obscenidad que luego se tradujo, ¿o sea? Ni siquiera me podía detener a atenderme a mí, porque había muchas cosas por resolver, muchas personas por proteger y por contener, entonces me quedé hasta atrás de la lista, no dimensioné el daño que me estaban haciendo estos mensajes tan obscenos».

Por: Redacción/CA