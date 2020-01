Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este 2019 hicieron reír a miles de internautas a nivel mundial, es por ello que recopilamos los 10 mejores memes que nos hicieron el día, sin duda, algunos de ellos se convirtieron en favorito.

A pocas horas de decirle adiós al 2019 recordaremos esas imágenes graciosas que nos sacaron más de una sonrisa, aquí te dejamos el top 10 de los mejores memes que nos hicieron todo más ameno durante todos estos 12 meses:

1.- Meme del gato: El meme del gato en la mesa se volvió muy popular en las redes sociales, pero aquí te decimos como surgió, este meme está compuesto de dos imágenes, la de una mujer llorando y otra de un gato sentado en la mesa, con cara de asco, mientras observa una ensalada.

La primera imagen corresponde a Taylor Armstrong del programa The Real Housewives of Beverly Hills, en una escena la actriz llora tras una pelea con una de sus amigas, aunque la foto no es nueva, la imagen fue utilizada por los internautas.

Una usuaria de Instagram combinó ambas imágenes y así darle vida al gato en la mesa.

These photos together is making me lose it pic.twitter.com/kJi9d8MpbG — chey (@MISSINGEGIRL) May 1, 2019

2.- Chimuelo: Este meme surgió luego de que un pequeño enterró una ave, el hecho ocurrió en Chile, está historia conmovió a los usuarios de redes sociales ya que el niño le preparó un homenaje a su mascota.

«Hoy es un día muy triste donde se nos va uno de la familia, un hermano nuestro que sin duda fue una gran mascota. Pero hoy nos reunimos para despedirlo ya que nuestro señor se lo ha llevado», dice el pequeño.

3.- Débora: No en todos los casos una imagen aplica para ser graciosa, tal es el caso de el «meme Débora», una joven de 15 años, que decidió hacerse una selfie y compartirlo en su Facebook.

Sin embargo, Débora no contaba que su fotografía se viralizaría tanto hasta el punto de convertir su vida en una pesadilla.

La chica de origen brasileño, se encontraba en una cena familiar, momento en el que se fotografió, con unas gafas de sol y una gran sonrisa, minutos más tarde, Débora decidió compartirlo en su perfil personal de Facebook, fue ahí que desencadenó un sin fin de likes y comparticiones en las redes sociales, por lo que la joven se convirtió en meme.

Los internautas comenzaron llamarla la «diva de Oakley«, esto por la marca de las gafas de sol. Este momento para otros era de risa, para Débora era una ansiedad, que de acuerdo a la información que trascendió en algunos medios, ella lloraba en su cuarto en un barrio de Sao Paulo, Brasil.

«Me convertí en meme y mi vida se volvió una pesadilla» Debora se convirtió en un meme de internet después de hacerse una selfie con gafas de solhttps://t.co/pHrVqvGLwQ pic.twitter.com/BlyQ1CmE1a — AEV Stereo 📻 (@aquiestavnzla) July 24, 2019

4.- Se hace la víctima: Este meme se trata de una historia contada por la señora Elizabeth Ogaz quien se dedica a vender flores en la ciudad de La Calera, en Chile.

Mediante una entrevista la señora hablaba de la ex esposa de Sergio Jadue, expresidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile, la señora Elizabeth explicó:

“Yo la veo que ella se está haciendo la vístima».

Pero como a los ciberneticos no se les va ninguna, alguien recortó dicho fragmento del vídeo hasta convertirlo en un meme al ritmo de reggaetón.

Se hace la vistima Original Origen del meme "Se hace la vistima" Posted by Weas que pasan en Chile on Tuesday, March 26, 2019

5.- Mi celosita: El meme «mi celosita» fue uno de los tantos que se viralizó este 2019. Los usuario de las redes sociales buscaban vivir de estas creaciones.

Por lo regular, este meme era más utilizado por parejas refiriéndose:

¿Quién es la número 1?

¿Te sacas foto para mi sola?

¿No sé por que eres tan celosa?

6.- Spiderman: Spider-Man otra de las imágenes recurrentes para bromear sobre dos ideas o personas que se parecen mucho, o bien puede ser una persona que imita a alguien o alguna situación.

Cabe mencionar que en esta escena para hacer el meme, fue tomada en la primera temporada de la serie de animación Spider-Man, de 1967 y el capítulo se llama ‘Doble Identidad’.

El arácnido intenta atrapar a un hombre que se parece a Peter Parker, el cual roba un valioso manuscrito, pero el guardaespaldas llamado Brutus se interpone y lo derriba.

Debido a su peculiar animación y las extrañas posiciones corporales del protagonista, se ha convertido en una mina para sacar memes al por mayor.

7.- No lo sé Rick, parece falso: Esta creación de «No lo sé Rick, parece falso» es una expresión muy popular del reality show llamado «El precio de la Historia» (o Pawn Stars, en inglés).

Los internautas lo adoptaron para referirse a una duda.

8.- Harol: Como olvidar a Harol, se trata de András Arató de 72 años de edad, quien radica en Hungría.

Este meme surge a raíz de que Arató posó en varias sesiones de fotografías como modelo en diferentes contextos.

Sin embargo la gente lo comenzó a reconocer, por la expresión de sufrimiento que ha protagonizado en cientos de imágenes graciosas.

9.- Tengo Miedo: Otra de las frases que se convirtió muy popular en este 2019, «Tengo Miedo», cabe señalar que en el 2017 se dio a conocer el vídeo donde el mexicano Juan Pablo Carrasco es detenido por la policía por conducir a gran velocidad.

10.- El Pollo “Se tenía que decir y se dijo”: Este simpático pollito amarillo enloqueció a los internautas en el que golpea una mesa y bajo un : «Se tenía que decir y se dijo», misma que le dio rienda suelta a todo a aquello que siempre habías querido expresar y que no te animabas a decir públicamente.

Algunos usuarios lo ocuparon para justificar su rendimiento escolar, así como para expresar opiniones sobre profesionistas, hasta del amor se podía hablar con el pollito, algunos aprovecharon hacer publicidad con este peculiar meme,

¿De dónde surge?

La frase inició en el videojuego Club Penguin, un juego en línea y con multijugadores que se trataba de un mundo virtual, que tenía como personajes principales pequeños pingüinos que podían caminar, hablar, jugar juegos y participar en actividades con otros jugadores.

Un mundo virtual basado en una isla antártica cubierta de nieve en dicho juego podías intercambiar frases y de ahí proviene el, ahora famoso, “se tenía que decir y se dijo”. Club Penguin se volvió tan famoso y popular que se convirtió en una gran comunidad en línea, con muchísimas cuentas e incluso fue adquirido por Disney.

CONOCE EL ORIGEN DEL MEME DEL POLLITO 🐤🐥 #Facebook | ¿Sabes de donde surge el meme más viral del momento?¡SE TENÍA QUE DECIR Y SE DIJO!🐥🐤"EL MEME DEL POLLITO" 🐤🐥 Posted by Sábado a Sábado TV on Friday, April 12, 2019

Por: Alejandra Villa/AV