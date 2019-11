Aprovechando que esta semana será el ya famoso Buen Fin donde toda la publicidad está enfocada en que la gente se gaste hasta lo que no tiene quiero proponerte un enfoque del gasto distinto.

Antes de que me taches de loco y me digas que no sé de lo que estoy hablando déjame desmenuzarte la idea. Si has logrado juntar algunos pesos, pues que esos pesos se cuiden a sí mismos y es más, que esos pesos te ayuden a generar nuevos pesos.

Para lograr esto no se trata solamente de ver donde te dan más intereses, sino que, como se dice por ahí, para sacarle hay que meterle.

Comencemos a ver qué es en lo que hay que gastar:

TIEMPO: Si alguien me pide que cocine un pastel y no tengo la menor idea que como hacerlo ¿Qué debo de hacer? Pues aprender ¿no? Lo mismo para con el dinero; ¿cómo espero hacer que mi dinero crezca si no tengo la menor idea de cómo hacerlo? El tiempo al que me refiero hay que dedicarlo a aprender. Lee, infórmate, pregunta. Con las tecnologías de la información actuales es extremadamente sencillo investigar sobre cualquier cosa. Si estás esperando a que el doctor te atienda o a que te laven el coche o estás esperando lo que sea, métete en tu teléfono a cualquier página de información financiera para que te vayas familiarizando con términos, conceptos e ideas que tengan que ver con el dinero.

Va de la mano con el tiempo pero si bien en el punto anterior platicamos de que aproveches tus tiempos libres y ociosos en este punto te recomiendo que hagas un esfuerzo para dedicarle tiempo específico a la investigación y capacitación financiera. Busca periódicos especializados en temas económicos, ve programas de televisión enfocados a este rubro, platica y acércate a personas que conozcan del tema, pregunta a todo aquel que se encuentre en contacto con estos temas. Si bien no se trata de que abandones tus respectivas actividades para formarte como asesor financiero, el mundo de economía y finanzas si debe formar parte de la vida diaria de absolutamente todas las personas que vivan en un sistema socioeconómico capitalista como el que tenemos en México. DINERO: Inviértele 2 pesos para sacar 10. Inscríbete en cursos de finanzas personales, finanzas bursátiles o economía y finanzas. Suscríbete a revistas especializadas en estos menesteres. En lugar de abrir una cuenta sin comisiones en un banco para guardar tus ahorros mejor abre un contrato en una institución especializada en inversiones y desquita la comisión anual que te vayan a cobrar preguntando absolutamente todo lo que quieras y con la frecuencia que lo desees a tu asesor ya que, la diferencia entre él y el ejecutivo bancario es que éste último tiene la única función de VENDER productos aunque muchas veces ni los entienda. En el caso del asesor, cuenta con una certificación que lo acredita como poseedor del conocimiento suficiente para desenvolverse en el mundo de las inversiones así que aprovéchalo que su obligación es despejarte todas las dudas.

Si te fijas gastando en estas 3 cosas te convertirás en un usuario de servicios financieros informado y te permitirá tomar decisiones de una manera más acertada que aquellas que toman las personas por recomendaciones de familiares o por corazonadas. Algunos que les fue mal con un negocio o con una inversión se lo atribuyen a la mala suerte pero ¿Realmente sabes qué es la suerte? La suerte es el choque que se da entre la OPORTUNIDAD y la PREPARACION. Si se presenta la oportunidad pero no estás preparado entonces es mala suerte, pero si se presenta la oportunidad y estás ya preparado entonces es buena suerte. Por lo tanto la diferencia entre la buena y la mala dependerá de nosotros mismos.

Te reitero que no se trata de que te especialices en Finanzas, pero mínimo necesitas saber de qué estás hablando ¿no? Si llevas tu coche al mecánico y te dice que necesita cambiarle el carburador cuando tu coche es modelo 2015 y no sabes que ya desde hace bastante tiempo ya no usan carburador entonces pagarás por un servicio que no era el adecuado y es un dinero que no volverás a ver.

Inviértele tantito porque si no entonces ¿de que sirve que te partas el lomo intentando ganar algo de lana en la chamba aguantando jefes y horarios para que cuando por fin la cobras, se te va en tonterías y en decisiones tomadas en la ignorancia?

