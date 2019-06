Queridos amigos de MiMorelia, el día de hoy me gustaría compartir con ustedes algunas reflexiones sobre mejora regulatoria, un tema muy en boga del cual, sin embargo, en ocasiones desconocemos sus alcances y las repercusiones que tiene en la vida diaria.

Para adentrarnos en el tema, entendemos que las regulaciones son las reglas o normas emitidas por el gobierno para garantizar beneficios sociales. Es así que la mejora regulatoria es una política pública que consiste en la generación de normas claras, de trámites y servicios simplificados, así como instituciones eficaces para su creación y aplicación, que optimicen la aplicación de los recursos.

La aplicación de esta política pública es algo impostergable, ya que una regulación excesiva y una normatividad ineficaz, obstaculizadora o excesivamente compleja, pueden paralizar las fuerzas privadas y sociales, ocasionando graves estragos al mercado. También la sobrerregulación fomenta la ilegalidad, la economía subterránea, incentiva la corrupción y frena el crecimiento económico.

Por eso el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, viene trabajando arduamente en esta materia, lo cual fue reconocido por el comisionado nacional de Mejora Regulatoria, César Emiliano Hernández Ochoa, quien en su reciente visita destacó que “este gobierno tiene el tema de la mejora regulatoria como una política estatal y trabaja en ella día con día, lo que habla de una sociedad que está dispuesta a jalar en conjunto y de manera ordenada”.

Y es que en tan sólo un año, Michoacán logró escalar del lugar 30 al 17 a nivel nacional en mejora regulatoria, lo que además genera un entorno de mayor confianza para la inversión.

Así, Michoacán tendrá más inversión, menos corrupción y un ahorro de aproximadamente mil 035 millones de pesos, con la simplificación de trámites y procedimientos gubernamentales que llevamos a cabo.

Esto es resultado de la sinergia que se ha logrado con el gobierno federal, a través de la Conamer, el gobierno estatal y varios municipios michoacanos; todos trabajando de manera conjunta para hacer más simples y transparentes los trámites de gobierno.

Y a mí, ciudadano común, ¿esto en qué me beneficia?, se preguntarán. Esta simplificación permite agilizar trámites, reducir tiempos de espera en ventanilla, disminuir los requisitos; la meta es no más tramitología, no más largas filas; no más “moches” ni “mordidas”.

En este sentido, el avance en la digitalización de los servicios y trámites de gobierno es fundamental para frenar los casos de corrupción. De ahí la relevancia del anuncio del gobernador, Silvano Aureoles, quien anunció que mandará una iniciativa al Congreso local para iniciar la digitalización de los pagos en trámites gubernamentales.

También es fundamental el trabajo que vienen realizando los municipios. Gobierno del estado firmó convenio con los ayuntamientos de Morelia, Pátzcuaro, Uruapan y Lázaro Cárdenas, a fin de que avancen en la simplificación y digitalización de sus trámites.

Tan sólo estos cuatro municipios en conjunto abarcan el 40% de la población y el 60% de las unidades económicas. A ellos se les entregaron los diagnósticos y recomendaciones de mejora, así como el Catálogo Digital de Trámites y Servicios del Estado y Vinculación Municipal, respectivamente.

Para tal fin, en el municipio de La Piedad se midieron 318 trámites y servicios, que representan 123 millones de pesos, que es lo que les cuesta a los ciudadanos y empresarios hacer sus trámites; ese monto equivale al 2.3% del Producto Interno Bruto (PIB) del municipio.

En Uruapan, la Conamer midió 340 trámites y servicios, con un costo total de 206 mdp y una carga de 1.6% del PIB municipal.

Por su parte, el Ayuntamiento de Zitácuaro sometió a revisión un total de 144 trámites y servicios, que representan un costo de 36 mdp, equivalente al 1.14% de su PIB.

Estos avances, tendientes a lograr un gobierno digital y de vanguardia en Michoacán, permitirán a los ciudadanos contar con normas claras e instituciones eficaces; acortar los tiempos, consultar información de manera simple y ágil, y realizar trámites con seguridad y rapidez.

Los invito a consultar el Catálogo de Trámites y Servicios, ya disponible en http://tramites.michoacan.gob.mx.