Morelia, Michoacán (Boletín).- “Los mexicanos tenemos claro lo que establece la Constitución y en la misma se determina los tiempos de mandato del presidente de la República y no se requiere del aval de un notario en turno”, subrayó Antonio Soto Sánchez.

El diputado calificó como una actitud corrupta querer ver a las y los mexicanos como menores de edad tras el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador, al asegurar que sólo dudará en el cargo el tiempo que el pueblo quiera, y firmar un documento ante notario público por el que se compromete a no reelegirse, cuando la Constitución es clara con respecto a la duración de los mandatos presidenciales.

Antonio Soto exhortó al presidente a cumplirle a las y los mexicanos cada una de las promesas que hizo y no distraerse en si se reelige o no, pues “la ley es clara y se debe respetar la Constitución y al pueblo de México, al no violentar las normas que nos rigen como nación”.

Es momento – dijo – que el presidente se enfoque en cumplir a las y los mexicanos, asegurando el crecimiento de este país, bajando el precio de los combustibles y generando empleos y garantizando la seguridad de todos.

“Si en estos primeros meses de gobierno podemos observar que hay muchos compromisos que no se están cumpliendo, por qué tendríamos que confiar en que llevé a cabo su promesa de no buscar la reelección y de no pretender violentar la Constitución; no se ocupan de firmas, ni de espectáculos mediáticos, se requieren hechos más que discursos”, enfatizó.

Por lo tanto, consideró que el hecho de salir a firmar ante un notario algo innecesario, evidencia una estrategia perversa para buscar perpetuarse en el Poder, “por lo que es necesario estar vigilantes y atentos de cada acción que se realiza en torno a este tema, para proceder como partido y ciudadanos y demandar respeto a la Constitución y a las y los mexicanos”.

Recordó que el PRD ha estado siempre en contra de la reelección de presidentes de la República y gobernadores, ya que la historia ha demostrado que eso le ha hecho mucho daño a nuestro país y a la democracia, como sucedió en la dictadura de Porfirio Díaz.

Hizo mención que el PRD siempre ha respaldado la revocación de mandato, la consulta popular y el presupuesto participativo, así como diversos mecanismos de participación ciudadana; sin embargo, estos instrumentos no deben ser utilizados para atentar contra la democracia y buscar aparecer en las boletas electorales en la próxima elección presidencial como pareciera que se pretende hacer desde Los Pinos.

PO