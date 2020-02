China (MiMorelia.com).- Poco más de 490 personas han perdida la vida contagiadas del nuevo coronavirus (2019-nCoV), sin duda todos los casos han sido lamentables, pero uno que ha cobrado relevancia en redes sociales ha sido el de una pareja de adultos mayores quienes se despiden por última vez.

A través de redes sociales se ha hecho viral el momento en el que un hombre y una mujer, postrados en camillas de hospital, se toman de la mano, y a decir de medios internacionales, se despiden por última vez.

What does a couple mean? Two elderly patients of #coronavirus in their 80s said goodbye in ICU, this could be the last time to meet and greet 😭😭😭 pic.twitter.com/GBBC2etvV9

— 姜伟 Jiang Wei (@juliojiangwei) February 2, 2020