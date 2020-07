Estados Unidos (MiMorelia.com).- La empresaria y socialité, Paris Hilton sugirió en una publicación en su red social de Instagram su posible participación en las próximas elecciones de Estados Unidos.

Con una simple frase “Paris para presidente” ocasionó que sus más de 12 millones de seguidores en Instagram y 17 millones en Twitter se emocionaran con la publicación.

No se sabe si la publicación es en tono de burla o realmente intentará competir en las elecciones de EU, cabe recordar que en el 2008 la multimillonaria fue tendencia luego de que lanzara el video “Paris for President” en YouTube en el que muestra cómo sería EU en caso de que ganara las elecciones.

“Hola América. Soy Paris Hilton y soy también una celebridad, pero no soy de tiempos de antaño ni estoy prometiendo cambio como el otro tipo. Simplemente soy atractiva (…). Pero este tipo arrugado de pelo blanco me usó en su anuncio de campaña, lo uqe supongo significa que soy candidata a la presidencia. (…) Yo quiero que el pueblo estadounidense sepa que estoy totalmente lista para gobernar”, dijo Paris Hilton en el 2008 en el sitio de Interner Funny or Die, en referencia a que fue el centro de la campaña presidencial en aquel entonces del candidato republicano John McCain.

Otra celebridad que anunció querer estar en la contienda por EU, fue Kanye West, quien el sábado pasado a dos meses de las elecciones dijo que se postularía para competir por la presidencia de Estados Unidos, aunque usuarios consideran que estas postulaciones llegan tarde.

We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States 🇺🇸! #2020VISION

— ye (@kanyewest) July 5, 2020