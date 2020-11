Ciudad de México (Rasainforma.com).- El partido amistoso de fecha FIFA entre México y Corea del Sur, programado para este sábado a las 14:00 horas, podría suspenderse debido a que la selección asiática reportó cinco casos de Covid-19 en su plantilla.

Se trata de cuatro jugadores y un miembro del Staff los que resultaron contagiados, por lo que la selección los aisló y tomó la decisión de realizar pruebas al resto de la plantilla para definir si se cancela el encuentro.

Kwon Chang-hoon, Hwang In-beom, Lee Dong-jun, Cho Hyeon-woo and one team staffer have tested positive for COVID-19 at the Korean camp. The rest of the squad will retake the test in an hour, and the decision on whether or not to cancel the Mexico friendly will be made afterwards.

— Steve Han • 한만성 (@realstevescores) November 13, 2020