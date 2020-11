Baja California Sur (MiMorelia.com).- A través de redes sociales, pasado miércoles se difundió la desaparición de un niño debido al exceso de tareas en medio de la pandemia por coronavirus en México.

“Están leyendo esto es que me fui por las tareas, ya no aguanto, siento tristeza, los perdono a todos y los quiero mucho, no me busquen sé cuáles son los peligros, se los digo no me busquen, estaré bien. Siempre los recordaré, estarán mejor sin mí”.