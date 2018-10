Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- Durante un vuelo entre Barcelona y Londres, un hombre pidió a una mujer que se moviera de asiento porque no quería sentarse junto “a su cara fea”.

Los pasajeros abordaron un avión de la aerolínea Ryanair, ahí un hombre blanco se percató de que a su lado estaría una mujer anciana negra por lo que, con insultos, le pidió que se cambiara de lugar.

Otro pasajero grabó el momento, y en el video se observa a la hija de la mujer de 77 años años defendiendo a su madre. Un trabajador de la aerolínea intenta calmar los ánimos del hombre, quien sigue lanzando insultos.

Finalmente la mujer fue reubicada en otro asiento.

El hecho se viralizó y generó críticas negativas hacia la compañía aérea, a quien acusan de solapar el racismo, ya que señalan que el hombre debió ser expulsado del avión.

Sin embargo, tras darse a conocer las imágenes Ryanair publicó en su cuenta de Twitter: “Somos conscientes de este vídeo y hemos informado del asunto a la policía de Essex”.

Statement: We are aware of this video and have reported this matter to Essex Police

— Ryanair (@Ryanair) 21 de octubre de 2018