Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- «La Guardia Nacional ha dejado mucho que desear, no ha tenido éxito en estos dos años, no se ha visto fraguado el proyecto, los cuarteles regionales no han sido totalmente construidos ni concluidos, no hemos visto una planeación adecuada ni coordinada con el estado mucho menos con los ayuntamientos… está pasando de noche, opinó el presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil en el Congreso local, Humberto González Villagómez.

En entrevista, el parlamentario de extracción perredista sostuvo que al visitar distintos municipios de la geografía estatal y platicar con la gente es perceptible que no siente respaldo de la Guardia Nacional, corporación creada por el actual Gobierno de la República.

Desde su punto de vista, si no se analizan las fallas en la estrategia implementada y se activa la GN con acciones coordinadas van a transcurrir los seis años del gobierno de López Obrador, y el problema de inseguridad será todavía más «caótico».

González Villagómez insistió en que la falta de comunicación entre la federación, estados y municipios ha sido un factor para la prevalencia de altos índices de homicidios dolosos.

Con base en estadísticas del conteo diario del gabinete de seguridad federal, medios de comunicación indicaron que agosto cerró como el segundo mes más violento en lo que va del año al acumular 2 mil 524 víctimas de homicidio doloso en el país, un promedio de 81 al día.

Por: Sayra Casillas/R