México (MiMorelia.com).- Después del pleito que se hizo público entre Pati Chapoy y Remmy Valenzuela, pareciera que la conductora de Ventaneando hizo valer su puesto en Tv Azteca para correr al cantante de su puesto como jurado de La Academia.

La noche del pasado domingo se realizó el segundo concierto del reality de música La Academia, en la que como jurados están Danna Paola, Horacio Villalobos, Arturo López Gavito, Alexander Acha, pero el gran ausente de la noche, y quien hasta la mañana de es edía era el quinto juez, fue Remmy Valenzuela.

Toda la logística del programa cambió; hasta antes del concierto se mencionaba al público como el sexto juez, sin embargo ya durante el programa se les cambió al quinto, en ausencia del cantante.

¡Recuerda que tú eres el quinto juez! Entra a la APP TV Azteca Conecta y califica la actuación de los académicos. Ve aquí @AztecaUno en vivo y GRATIS ‣ https://t.co/CbfefQBmrE #LaAcademiaEs#BuenFinMovistar @MovistarMX —> https://t.co/S9xpHF0gG8 pic.twitter.com/VQR2NM3mDo — La Academia (@lacademiaazteca) November 18, 2019

Ni siquiera su perfil como cantante aparece ya en la App de Tv Azteca Conecta.

Todo parece indicar que Pati Chapoy, quien tiene un papel fundamental en la televisora Tv Azteca, hizo notar su puesto, después de que Remmy le dijera «que estaba pasada de moda» por no conocerlo.

Por su lado los usuarios en redes sociales han compartido que fue buena decisión de ya no tener a Valenzuela como jurado, pues, manifiestan, no aportaba nada nuevo; y por supuesto que los memes no se hicieron esperar:

Pati Chapoy viendo que ya corrieron a Remmy Valenzuela de #LaAcademia#LaAcademiaEs pic.twitter.com/BuILV8OL8O — Don Sincero (@Patan_Principe) November 18, 2019

Pues Pati Chapoy ya eligió quién es el primer expulsado de La Academia y es… Remmy Valenzuela #LaAcademiaEs pic.twitter.com/N9mld1Geku — 𝖒𝖆𝖗𝖈𝖔 𝖒𝖊𝖘𝖘𝖎 (@MarkoMontoya1) November 18, 2019

Pues ya le dejaron en claro a Remmy Valenzuela quién es Pati Chapoy jeje 😱 #LaAcademiaEs pic.twitter.com/XHcnvknaNp — 𝖒𝖆𝖗𝖈𝖔 𝖒𝖊𝖘𝖘𝖎 (@MarkoMontoya1) November 18, 2019

Pues parece que efectivamente, Pati Chapoy tenía razón; Remmy Valenzuela estaba de más. Su perfil ya no aparece en la App de Azteca Conecta. #LaAcademiaEs pic.twitter.com/78XyFKLi5Y — Jorge Guzmán Mtz (@JorgeGuzmanMtz) November 18, 2019

Por: Redacción/RMR