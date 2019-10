Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Pati Chapoy no es lo que muchos piensan y hay un video que lo confirma, según las versiones que fueron expuestas por un famoso youtuber.

Se trata del youtuber Alex Montiel, a quién en redes se le conoce como El Escorpión Dorado, quien por medio de un video dio detalles de cómo es trabajar con Pati Chapoy, quien es la actual jefa de espectáculos de Tv Azteca.

«Ella lideraba muy random. Pati Chapoy era la cabeza de la fábrica de espectáculos. En ese momento había cuatro fábricas, cuatro secciones, la fábrica de entretenimiento, la de espectáculos, la de deportes y la de noticias», dijo Alex en un video para YouTube.

Y continúo: “Pasa Pati Chapoy y todo el mundo se abre porque impone respeto, la señora, muy cañón, a mí por lo menos me sorprendió. La señora sí, la neta, es la jefa”.

Aparte de hablar sobre la manera como es Pati en el trabajo, Alex también dio sus impresiones sobre su aspecto físico: «Tú ves a la señora en persona y es muy guapa, se debe de cuidar muchísimo, con el cutis perfecto, delgadita, la señora le mete como a toda la salud que puede”.

Con esta última declaración, el hermano de Werevertumorro confirmó que Pati no es como muchos piensan: «De la señora no puedo decir nada malo de ella. Quizá de la gente con la que estaba rodeada sí. Les estoy hablado desde cómo me fue en la feria. Ella es una dama», contó en su canal de YouTube.

Ve el video completo aquí:

