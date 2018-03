Paty Chapoy despide a Atala de Ventaneando

Ciudad de México (MiMorelia.com/Redacción).- La conductora Atala Sarmiento ha dado a conocer que se encuentra fuera del programa “Ventaneando” a petición de Pati Chapoy.

Cabe recordar que a mediados de marzo fue vista en los pasillos de la Televisa, indicó en una entrevista realizada por Adela Micha en su programa “La Saga”, a mitad de marzo.

Sin embargo aclaró que nadie le había ofrecido nada, en esa misma entrevista.

Por otra parte, surgieron rumores en Twitter de una supuesta pelea entre la jefa de espectáculos de TV Azteca y la conductora, ya que en la emisión del jueves pasado parecía que el resto de sus compañeros conductores la ignoraban.

No, no estabas mal; es real que no me hacían caso

— Atala Sarmiento (@AtaSarmi) 23 de marzo de 2018