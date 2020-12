Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Recientemente la actriz mexicana Patricia Navidad, volvió a externar su opinión en redes sociales acerca de la pandemia, donde incluso se burló de las personas que se cuidad para no contagiarse del virus y los calificó como “mascotas amarradas”.

“No hay diferencia entre las mascotas amarradas y encerradas, dóciles en lo que pedimos para que se ganen sus croquetas, a personas miedosas, obedientes a injusticias de gobiernos, como; no salir de sus casas, no visitar a sus familias, no abrazar, etc. Hombre-animal y viceversa”.

No hay diferencia entre las mascotas amarradas y encerradas, dóciles en lo que pedimos para que se ganen sus croquetas, a personas miedosas, obedientes a injusticias de gobiernos, como; no salir de sus casas, no visitar a sus familias, no abrazar,etc. Hombre-animal y viceversa.💔 — 𝖯𝖺𝗍𝗋𝗂𝖼𝗂𝖺 𝖭𝖺𝗏𝗂𝖽𝖺𝖽 🇲🇽 (@ANPNL05) December 19, 2020

Esta opinión vertida por Paty Navidad, surge en el momento en el que autoridades han externado que algunos hospitales están colapsando debido a la cantidad de contagios de la enfermedad.

Por otra parte, afirmó que ella es inmune a todo, incluso al coronavirus.

“Soy inmune a sus descalificaciones, insultos, difamaciones, virus, etc. Si intentan callarme no es porque diga mentiras, seguro algo de lo dicho les movió o les caló. No les temo (…)”.

Soy inmune a sus descalificaciones, insultos, difamaciones, virus, etc. Si intentan callarme no es porque diga mentiras, seguro algo de lo dicho les movió o les caló. No les temo, Dios está conmigo y me fortalece con fe y amor. “De lo que abunda en el corazón, habla la boca”.❤️🙏🏻 — 𝖯𝖺𝗍𝗋𝗂𝖼𝗂𝖺 𝖭𝖺𝗏𝗂𝖽𝖺𝖽 🇲🇽 (@ANPNL05) December 19, 2020

Por supuesto, al igual que en otras ocasiones la actriz causó polémica con estas declaraciones y sus seguidores reaccionaron de esta manera:

También eres inmune a la inteligencia, muy bien pic.twitter.com/MCpAJ0jf8N — BARROETA LUJAMBIO (@angybalu) December 19, 2020

este es el tatuaje de puntos cuánticos del que hablaba paty navidad pic.twitter.com/EnlA9exhgT — estoyNavideño (@estoyTT) December 21, 2020

Otra vez Paty Navidad es tendencia?

Que gueva con esta vieja🤦‍♂️ pic.twitter.com/z1OdKNlETu — Beto Coronado (@betoc41) December 21, 2020

Por: Redacción/E