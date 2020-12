Ciudad de México (Rasainforma.com).- Este 7 de diciembre se cumplen 79 años del ataque por parte de Japón a la base naval Pearl Harbor en Hawai, hecho que llevó a Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial.

Eran casi las 8 de la mañana del 7 de diciembre de 1941 cuando cientos de aviones japoneses llegaron a la base naval, arrojaron bombas y destruyeron embarcaciones y aviones estadounidenses.

Antecedentes: Japón buscaba expandirse para crecer en el mercado de la importación y en 1937 le declaró la guerra a China. En tanto con Estados Unidos, Japón mantenía conversaciones pero no hubo ningún acuerdo.

Un día después del ataque, el entonces presidente de EU, Franklin S. Roosevelt dijo “Ayer, 7 de diciembre de 1941, una fecha que vivirá en la infamia, los Estados Unidos de América fueron atacados repentina y deliberadamente por las fuerzas navales y aéreas del Imperio de Japón. No importa cuánto tiempo nos lleve superar esta invasión premeditada, el pueblo estadounidense en su poder de justicia logrará la victoria absoluta“.

Today we remember those who lost their lives during the attack on #PearlHarbor. Many heroes arose that day, while defending their ship and shipmates. They exemplified our fighting spirit and reminded us that freedom is not preordained. We must always be ready to preserve it. pic.twitter.com/BUJrmyEcoQ

— MCPON (@NavyMCPON) December 7, 2020