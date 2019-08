Ciudad de México (MiMorelia.com/Redacción).- Pedrito Sola, conductor de Ventaneando ha realizado una fuerte declaración y es que confirmó que le gustan menores.

En una entrevista realizada a una de las figuras públicas más reconocidas en el medio del espectáculo, Pedrito habló por primera vez su situación sentimental y mencionó que le gustan menores.

Entre algunas declaraciones que dio Pedrito, mencionó que su pareja es originario de Villahermosa y tiene 30 años menos que él.

El comunicador dijo que conoció a su pareja a través de Internet, por medio de correo electrónico y fue su perfección al escribir (Sintaxis, ortografía, puntuación) y luego de una serie de correos, se conocieron en persona, desde ahí se encuentra muy enamorado.

«Estoy muy enamorado, tengo una pareja que conocí a través del internet, por correo electrónico, me escribió y era muy interesante, porque estaba perfectamente bien escrito en ortografía, sintaxis y puntuación, todo era perfecto y me cuestionaba una serie de cosas interesantes. Le contesté, aunque no sabía quién era. Seguimos la comunicación, entonces le pregunté: ‘¿Quién eres, por qué no me dices?'», comentó Sola.

Pedro Sola nos abrió la puertas de su casa para hablar de sus tropiezos, sus amores y su larga trayectoria en Ventaneando. Posted by Quién on Wednesday, August 21, 2019

CA