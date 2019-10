Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- Esta mañana Pedrito Sola preocupó a sus seguidores en Twitter luego de que publicó un desconsolador mensajes que tiene que ver con su edad, y otras razones que no quiso revelar.

Este miércoles Pedro Sola escribió un mensaje que dice así: “Hay días como hoy que siento ganas de salir corriendo sin rumbo y no volver. Será que no me siento muy bien”.

Después de este mensaje los fans empezaron a mandar mensajes de aliento y comprensión al presentador de Tv Azteca, pero parece que nada lo consoló.

Rocío Maldonado, colega de Pedrito, le mando un mensaje que despertó todavía más dudas: “Estamos iguales”, escribió la periodista, a lo que el conductor de Ventaneando contestó: “Es muy desagradable. La diferencia es que tú eres joven amiga, yo ya no”.

Otro de los usuarios trató de bromear con Pedrito en los comentarios para tratar de hacerlo sentir bien: “Seguro estás viendo la mañanera… Jajaja. Saludos Pedrito amigo”, pero el conductor dijo que no era tan sencillo como parece: “Hay más de fondo amigo. Buenos días”.

Pedrito Sola por ahora no se ha ausentado de Ventaneando, donde lo podemos ver todos los días con el buen humor que lo caracteriza.

