Por: Sayra Casillas/@SayraCasillas2

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego del análisis que realizaron al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio 2020 que el Ejecutivo presentó ayer al Congreso de la Unión, legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) aseguran que no contempla recursos para la federalización de la nómina del magisterio michoacano.

En la conferencia de prensa que encabezaron esta mañana, los legisladores Armando Tejeda Cid y Adolfo Torres Ramírez exigieron al gobierno de la República que aclare por qué no aparece en el rubro educativo el incremento para cubrir las más de 30 mil plazas de los maestros de Michoacán.

Subrayaron que mientras no se especifique dónde están los recursos para la federalización de la nómina educativa, el tema no dejará de ser meramente «político» y no perciben de qué manera pueda resolverse a corto plazo el déficit financiero que sistemáticamente atraviesa el rubro.

Contrastaron que, caso contrario, en el Colegio de Michoacán sí se refleja un incremento presupuestal para la creación de nuevas plazas.

Indicaron que en el análisis preliminar del proyecto económico advierten un recorte por dos mil millones de pesos a las participaciones federales del estado en el 2020, lo que implica un ejercicio de 60 mil millones de pesos.

En suma, opinó Armando Tejeda, «se deja en el abandono» a Michoacán.

CA