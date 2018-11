Ciudad de México (Rasainforma.com).- La cantante de reguetón Becky G compartió una fotografía en su cuenta oficial de Instagram con un texto sobre el empoderamiento de la mujer y se comparó con Selena Quintanilla, Jennifer López y Jenny Rivera. El hermano de la intérprete de Tex-Mex, AB Quintanilla le respondió.

“Estoy aquí porque hay una generación completa de mujeres de mi edad y las generaciones venideras que me ven como yo a las mujeres que admiro. Selena (@selenaqofficial), Jennifer Lopez (@jlo), & Jenni Rivera (@jennirivera) me enseñaron que sólo porque nací aquí [en Estados Unidos] y hablo inglés pero canto en español no significa que no soy ‘suficiente latina’”, escribió la intérprete de Mayores.

Sin embargo, el hermano de Selena, AB Quintanilla, se atrevió a decirle lo que muchos pensaron:

Nunca serás como Selena. Disfruta tus 15 minutos de fama

Más tarde, el también cantante de cumbia eliminó el comentario y aplicó la vieja confiable: “me hackearon la cuenta”.

SG