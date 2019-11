Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La pelea entre Pati Chapoy y Remmy Valenzuela subió ya al siguiente nivel, pues ahora fue el cantante el que respondió al comentario de Pati Chapoy.

Si no sabes de lo que estamos hablando, te vamos a poner en contexto: Hace unos días Adal Ramones fue a Ventaneando para hablar del estreno de La Academia. Pati dio a conocer su punto de vista, y dijo que todo estaba bien, pero que no sabía quien es Remmy Valenzuela y que para su gusto sobraba ahí.

“A mí no me gustó el niño del sombrero, creo que sobra (Remmy Valenzuela). ¿Quién es? No lo conozco”, dijo Pati Chapoy en su programa.

Posteriormente Remmy Valenzuela fue entrevistado por medio al respecto, y su respuesta no fue menos hiriente, pues consideró que la encargada de Espectáculos de Tv Azteca “está pasada de moda”.

«No sé cuántos discos de oro tenga Pati… Ella no sé qué haga. No soy Pedro Infante, a la mejor para gustarle, creo que está un poquito pasada de moda”, comentó.

Pero no quedó conforme Remmy con eso, y todavía le atizó más: «Hay cosas que me avalan. Así es la vida, todo el mundo se fija en lo malo. Siempre mi carrera ha sido en contracorriente, entonces a la mejor estar en un reality no fue gustoso para mucha gente. Entonces yo lo he ido demostrando con mi trabajo”.

Por: Redacción/R