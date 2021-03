Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Hace unas horas se confirmó el campeonato en la casa de los vaqueros de Dallas, en el que se presentará Canelo y Joe Saunders.

El anuncio se dio por medio de redes sociales, que se llevará a cabo este próximo 8 de mayo en el AT&T Stadium.

🇲🇽 #CaneloSaunders tiene sede 📍Con mucho gusto regresaré a pelear a Texas en el @ATTStadium de Arlington. Nos vemos este 08 de Mayo 🥊

🇺🇸 #CaneloSaunders has a venue📍With excitement I’ll be returning to fight in Texas at the @ATTStadium in Arlington. See you on May 8th 🥊 pic.twitter.com/zywXykBXET

— Canelo Alvarez (@Canelo) March 19, 2021