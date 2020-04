Ciudad de México (Rasainforma.com).- El tema de coronavirus ha venido a modificar distintos aspectos de la vida cotidiana en el mundo, y el ámbito del entretenimiento no es la excepción.

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos, anunció en un comunicado que para la edición 93 de la entrega de los premios Oscar, es decir en 2021, podrán competir películas que se estrenaron vía streaming.

Se trata de los filmes cuyos lanzamientos fueron aplazados debido a la contingencia por Covid-19, pero que se estrenarán por alguna plataforma.

“Hasta nuevo aviso y sólo para la edición 93 de los premios, los filmes que tuvieran sus planes de lanzamiento pero antes fueron lanzados en plataformas comerciales streaming pueden calificar“, señala el documento.

La regla de la Academia para que una película pudiera competir es que tenga proyección al menos siete días en una sala de cine y tres veces al día.

Here’s what you need to know about the #Oscars:

– For this awards year only, streamed films will be eligible for Best Picture

– Going forward, the Sound Mixing and Sound Editing awards will be combined into one category: Best Sound

For more details:

— The Academy (@TheAcademy) 28 de abril de 2020