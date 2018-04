Pentágono declara el fin de los ataques a Siria

Por: Salvador Gaytán

Estados Unidos (Rasainforma.com).- Donald Trump anunció este viernes ataques contra objetivos del programa de armas químicas del régimen del presidente sirio Bashar Assad, los cuales duraron una hora.

“El objetivo de nuestras acciones esta noche es establecer un fuerte elemento de disuasión contra la producción, propagación y uso de armas químicas”, detalló Trump.

El magnate dijo que el tema de las armas químicas en Siria es de gran interés en Estados Unidos: “estamos preparados para sostener una respuesta hasta que el régimen sirio deje de usar armas químicas”.

El presidente de EU preguntó a Rusia e Irán, que se oponían a este ataque militar: ¿quieren estar asociados con un asesino de hombres, mujeres y niños? Ninguna nación puede tener éxito promoviendo estados tiranos, asesinos y dictadores”.

Trump acusó a Rusia de incumplir su promesa de llevar la paz a Siria y dijo: “esperemos que algún día nos llevemos bien con Rusia e Irán, aunque quizá no”.

Pres. Trump: “Hopefully someday we’ll get along with Russia, and maybe even Iran. But maybe not. I will say this: the United States has a lot to offer.” https://t.co/hMMBP9M1Et pic.twitter.com/WgcMedtBel

— ABC News Politics (@ABCPolitics) 14 de abril de 2018