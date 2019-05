View this post on Instagram

Chequen este MARAVILLOSO trabajo que está haciendo nuestro amigo @robtheoriginal en algunos de los caballos de #JaripeoSinFronteras !! #RompiendoEsquemas #ArteSinFronteras #Art #OpenYourMind #GameChanger 🔥🔥🔥🔥👊🏼👊🏼👊🏼👊🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼 NOTA: Para todos los comentarios preocupados por el caballo. Esto no le duele en lo absoluto ya que a ningún animal INCLUYENDO a los animales “racionales” (o sea, a los humanos) nos duele cuando nos cortan el cabello. O sea que puedo confiadamente afirmar que. NO EXISTE DOLOR CUANDO CORTAN EL PELO. Y. Al igual que todos los “preocupones”, Yo JAMAS permitiría que lastimaran a ninguno de mis seres queridos. Y los caballos que tengo, SON MIS SERES QUERIDOS. Por lo tanto. Más confianza please. Y si se puede también, más opiniones con fundamento por favor. 😎😎😎