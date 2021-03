Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de que el fin de semana pasado seguidores pidieran cancelar al popular zorrillo de los Looney Tunes “Pepe Le Pew” debido a que dicho personaje normalizaba el acoso sexual, este lunes se hizo oficial su salida de la película Space Jam 2.

Durante días pasados, usuarios de Internet argumentaron que el zorrillito fomentaba el sexismo y el acoso sexual y que en el contexto infantil este tipo de actitudes en dibujos animados era nocivo para los niños, pues normalizaba la cultura de la violación.

Es de recordar, que el personaje de la saga de los Looney Tunes se caracterizaba por inmortalizar a los “galanes franceses seductores” con una constante búsqueda del amor hasta el punto de atosigar a su pareja.

Por ello, según el medio “The Hollywood Reporter” y “Deadline” Pepe Le Pew no aparecerá en la película Space Jam 2 a pesar de que está próxima a estrenarse en las salas de cine el 16 de julio de 2021.

Aunque no se ha revelado cuál es la escena que será eliminada, Pepe aparecería haciendo las mismas prácticas de seducción, sin embargo, en este caso sería diferente pues trataría de dar un nuevo mensaje, según medios estadounidenses.

Looney Tunes character Pepé Le Pew will not be featured in ‘Space Jam 2.’ #THRNews pic.twitter.com/01sAwicRIW

— The Hollywood Reporter (@THR) March 8, 2021