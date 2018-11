Francia (MiMorelia.com/Redacción).- Enfrentándose al miedo, este pequeño declaró ante la cámara del teléfono de su hermana que prefiere morir y encontrarse con Dios, a volver a ser golpeado por un compañero de la escuela.

De forma involuntaria, el rostro de Charlie se ha convertido en un símbolo del acoso escolar y de acuerdo a su madre, aunque la directora del Colegio ha hecho lo que puede, el menor continúa siendo golpeado a falta de vigilancia total.

“Hace ya más de un año que Charlie empezó a llegar a casa quejándose; traía los cordones arrancados, el abrigo desgarrado, moratones… Cuando le preguntaba qué había pasado, me decía que se había caído. No tenía apetito y a veces me decía que no quería ir al colegio”.