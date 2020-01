Ciudad de México (Rasainforma.com).- Este jueves, el periodista Héctor de Mauleón denunció que recibió una amenaza en su domicilio.

A través de Twitter, el comunicador compartió la nota que recibió afuera de su vivienda, y aseguró que a pesar de que tiene más de cinco años recibiendo ataques, es la primera vez que le llegan a su hogar.

“De Mauleón sabemos donde te escondes!! Rata infeliz vas a comprobar lo de Joani”, dice la nota.

Llevo cinco años recibiendo amenazas. Nunca habían llegado a mi casa. Acaban de hacerlo.

No se va a quedar así.

Dentro del mismo tuit, la Fiscalía de la Ciudad de México aseguró que se pondrá en contacto con el también escritor para dar seguimiento y aplicar el Mecanismo de Protección Integral de la capital.

También el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau se solidarizó con el periodista por recibir ese tipo de amenazas.

“Mi solidaridad total. Aún que no siempre lo parezca, los buenos somos más, y más fuertes, que los malos. La base de la civilización es poder estar en desacuerdo con alguien sin amenazarlo. No he tenido el privilegio de conocerle, pero le mando un fuerte abrazo”, dice el tuit del embajador.

Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió un comunicado, en el que condena el hecho y demanda a las autoridades implementar medidas de protección que correspondan.

El texto íntegro:

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) condena la amenaza que este día recibió en su domicilio particular el periodista Héctor de Mauleón, a quien expresa su solidaridad, y llama a las autoridades a prevenir y evitar posibles hechos de difícil o imposible reparación, así como a investigar el hecho para dar con los responsables y presentarlos ante la justicia para que reciban el castigo que en derecho corresponde.

Asimismo, la CNDH solicitó al Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas implementar las medidas de protección que correspondan.

Este Organismo Nacional conoció del hecho mediante información publicada por El Universal, diario del cual es colaborador, en la cual se dio a conocer la amenaza que recibió en su propio domicilio, hecho que se añade a las intimidaciones que ha recibido mediante correo electrónico y redes sociales, como consecuencia de su ejercicio periodístico.

Desde el momento mismo en que conoció del hecho, la CNDH estableció contacto con el periodista, a quien ofreció apoyo y acompañamiento para que haga efectivos sus derechos fundamentales.

Esta Comisión Nacional subraya la necesidad de que las autoridades garanticen condiciones que permitan que los comunicadores ejerzan su profesión sin restricción alguna, al tiempo que reprueba los atentados a la integridad y a la vida o la desaparición de periodistas, y demanda que todos los casos se esclarezcan a plenitud.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos se mantendrá atenta la evolución de los acontecimientos y, en su momento, emitirá el pronunciamiento que conforme a derecho corresponda.

