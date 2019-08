Por: Guadalupe Martínez/@Guadalupemtzo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para exigir justicia por la reportera agredida por policías, Mitzi «T», periodistas del estado y grupos feministas se manifestaron en el primer cuadro de la ciudad, además, de pedir a las autoridades un alto a la represión en contra de las mujeres.

Aseguraron que existe un hartazgo por la violencia de género que en los últimos meses se ha recrudecido en el país, por tanto, que expusieron que una «mujer callada jamás será escuchada» y «Mitzi, aguanta, la prensa se levanta».

Los colectivos de feministas que participaron en la movilización manifestaron que la violencia es transversal, pues a su juicio este fenómeno lo padecen todos los días y en cualquier lugar.

Por su parte, la periodista Dalia Villegas pidió al gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo dejar de lado la «simulación», pues en su perspectiva, la actual administración ha sido una de los más «feroces» en contra de los comunicadores.

El pasado 21 de agosto, la reportera denunció a través de redes sociales que, luego de ser víctima de un intento de violación, pidió apoyo a dos mujeres policías municipales de Morelia, quienes, en lugar de asistirla, la golpearon y arrestaron.

Te podría interesar: Inhabilitan a tres policías de Morelia por posible relación con agresión a periodista

En su relato, acusó que cuando llegó a los separos, el médico legista se negó a emitir constancia de los golpes físicos que recibió de los elementos, además, de haber recibido una serie de burlas por la forma en como iba vestida, y ser periodista de un medio televisivo.

“Más que apoyarme me detuvieron revictimizándome. Me subieron a la patrulla a la cual al momento de indicarles que yo era periodista, se inició un maltrato físico y psicológico, cuestionando mi vestimenta, diciendo que me creía muy influyente pero que eso no me iba a servir y propinándome diversos golpes“, expresó Mitzi «T».