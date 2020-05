Estados Unidos (MiMorelia.com).- El reportero Paul Dellegatto, del noticiero Fox 13 Tampa Bay en Florida, Estados Unidos, vivió un momento muy gracioso cuando realizaba la transmisión en vivo del pronóstico del tiempo debido a que su mascota, un labrador Golden, entró en su despacho a interrumpirlo, colarse en la escena y, además, hacer desaparecer los gráficos con los que el comunicador trabajaba.

Todo transcurría normalmente durante la transmisión, en la pantalla aparecían a la perfección los gráficos con los que explicaba el clima. Sin embargo, de repente, éstos desaparecieron dejando a la vista a su perro Brody.

Craig is here. All is well. @FOX13News #Brody pic.twitter.com/1oZEua0w9e

— Paul Dellegatto⚡️FOX (@PaulFox13) 27 de abril de 2020