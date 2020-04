Londres (MiMorelia.com).- El London School of Hygiene and Tropical Medicine junto con la asociación caritativa Medical Detection Dogs de Reino Unido, tienen en proceso un proyecto para capacitar a perros para que detecten a personas asintomáticas de Covid-19.

Hasta el momento se sabe que hay personas que fueron contagiadas por coronavirus, pero de alguna forma no desarrollan síntomas, sin embargo, pueden transmitir el virus a otra persona que sí desarrolle síntomas y que a su vez presente un cuadro grave.

«There’s a very good chance that #COVID19 has a specific odour, and if it does I’m really confident that they would be able to learn that smell and detect it.»@ProfJamesLogan says dogs could potentially assist in mass testing efforts 🐕‍🦺🔎@CityLab 👇 https://t.co/vK5ifrhxZZ

— London School of Hygiene & Tropical Medicine (@LSHTM) April 8, 2020