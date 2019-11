“El apoyo de mis papás y mi familia es algo que me inspira bastante, es algo que me apasiona demasiado. No me bajaría muy fácil de la bici, no me gustaría y no me daría por vencida para buscar mis sueños. El deporte es algo que me ha apasionado bastante; desde chica siempre he practicado atletismo, futbol, basquetbol, voleibol, pero el ciclismo me ha cambiado en muchos aspectos; me ha llevado a conocer bastantes lugares y personas”. Fátima Híjar Marín.

“Sinceramente, nunca nos imaginamos llegar tan lejos; a los eventos que he ido o ganar el Premio Estatal del Deporte, nunca me lo imaginé de esa manera, pero se fueron dando las cosas, los resultados que impulsaron mi carrera deportiva, al final fue un buen camino el que se tomó”. Marco Arroyo.