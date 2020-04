Ciudad de México (MiMorelia.com).- Personal médico del Hospital General 48 de San Pedro Xalpa, en Azcapotzalco, fueron agredidos y recibieron amenazas por 4 hombres y 2 mujeres familiares de una persona que murió por coronavirus en dicho lugar.

El protocolo de salud, enfatiza que las personas contagiadas deben mantenerse aisladas para evitar el contagio con familiares, sin embargo, en el video que circula en redes sociales, se puede apreciar que la familia del portador de Covid-19 arremetieron en contra del personal de salud y el guardia del hospital, con la finalidad de “ver por última vez a su hermano”.

Todo comenzó cuando a los familiares les informaron que no podrían acercarse y que el paciente debía ser incinerado, en medio de los gritos se escucha a una mujer decir, “déjenme pasar a ver a mi hermano por favor”, mientras le explicaban que sólo tenía acceso a la habitación médicos y enfermeras.

Uno de los enfermeros agredidos, relató en su red social el suceso y comentó lo siguiente: “Desde el lunes no lo ven porque está aislado y por la misma razón el paciente tiene un protocolo a seguir, no se entrega así, no tendrás tiempo para despedirlo, no es como otro fallecido, tiene que ser incinerado, ¡no lo volverás a ver si muere dentro de un hospital!”.

Más tarde el joven se disculpó y dijo que sus palabras fueron el resultado de la impotencia y frustración de sólo poder cubrirse la cabeza para no recibir más golpes, además aseguró que la seguridad del hospital no es optima para el personal médico que labora en el hospital.

“Hoy antes de dormir con la cara hinchada, las marcas de los rasguños, la espalda con un dolor insoportable, me doy cuenta que mi caso puede ser un ejemplo de que el estrés y la ansiedad que genera el covid puede provocar un increíble caos”.

Por: Redacción/E