Estados Unidos (MiMorelia.com).- Un estudio reciente de la Universidad de Harvard señala que las personas con Covid-19 y expuestas a la contaminación del aire son más propensas a morir.

A través de estudio de la universidad estadounidense, que lleva por nombre, Exposure to air pollution and COVID-19 mortality in the United States, científicos estadounidenses dan a conocer que investigaron si la exposición promedio a largo plazo a partículas finas (PM 2.5 ) aumenta el riesgo de muerte por Covid-19.

Para este estudio detallan que se recopilaron datos de aproximadamente tres mil condados en Estados Unidos (98% de la población) hasta el 4 de abril de 2020; se ajustaron modelos mixtos binomiales negativos con inflación cero utilizando muertes Covid-19 a nivel de condado como resultado y a largo plazo a nivel de condado, tiempo promedio de PM 2.5 como la exposición.

«Ajustamos por tamaño de población, camas de hospital, número de individuos examinados, clima y variables socioeconómicas y de comportamiento que incluyen, entre otras, obesidad y tabaquismo. Incluimos una intercepción aleatoria por estado para tener en cuenta la posible correlación en los condados dentro del mismo estado», se lee en el texto.

Así encontraron que un aumento de solo 1 μ g / m 3 en PM 2.5 se asocia con un aumento del 15% en la tasa de mortalidad de Covid-19, intervalo de confianza (IC) del 95% (5%, 25%).

Es decir, un pequeño aumento en la exposición a largo plazo a PM 2.5 conduce a un gran aumento en la tasa de mortalidad de Covid-19, con una magnitud de aumento 20 veces mayor que la observada para PM 2.5 y mortalidad por todas las causas.

El estudio también reveló que una persona que vive durante décadas en un condado con altos niveles de partículas finas tiene 15 veces más probabilidades de morir por el coronavirus que alguien en una región con una unidad menos de contaminación por partículas finas.

Estos resultados del estudio subrayan la importancia de cumplir cumplir las regulaciones existentes de contaminación del aire para proteger la salud humana durante y después de la crisis Covid-19.

