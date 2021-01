Estados Unidos (MiMorelia.com).- Pasajeros que lleguen a Estados Unidos deberán pasar por una cuarentena como parte de una serie de decretos para contener la pandemia de coronavirus, según ordenó Joe Biden, presidente de Estados Unidos.

Además, estas medidas incluyen un endurecimiento de las reglas sobre el uso de cubrebocas.

Biden explicó que esta nueva medida se debe a las nuevas cepas del virus detectadas en otros países, en un momento en que Estados Unidos hay más de 400 mil muertos debido al Covid-19.

A su vez, el presidente estadounidense indicó que va a firmar una nueva orden “para extender los requerimientos para el uso de mascarillas en los viajes interestatales, en trenes, aviones y autobuses”.

Las medidas forman parte de una estrategia nacional publicada en un documento de 200 páginas que incluyen un plan para acelerar el proceso de vacunación, trabajar para que los estudiantes vuelvan a las escuelas y recuperar la confianza de la opinión pública, entre otros objetivos.

— The White House (@WhiteHouse) January 21, 2021