Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A los comerciantes ambulantes que mantienen puestos semifijos en la Avenida Lázaro Cárdenas se les permitirá trabajar temporalmente durante la contingencia por el coronavirus pero el tema de su reubicación “no se suelta y estamos obligados a concluirlo”, expuso J . Guadalupe Pérez, encargado del área técnica y operativa de la Dirección de Mercados y Plazas de Morelia.

“Estamos pasando una parte crucial, tenemos que ser prudentes pero no con consentimiento a que se queden ahí, pero en la recta final se tendrían que retirar”, indicó.

Primero se dará atención a la contingencia, se les pedirá que se separen para no provocar aglomeraciones pero ello es de manera temporal y no permanente, “son medidas de prevención, claro que se corre el riesgo de que se quieran quedar, tenemos que ser muy precavidos en eso, pero después se tomarán todas las medidas necesarias”.

Explicó que “la ciudadanía entiende la parte de la necesidad de empleos, pero no entiende que se les sigan invadiendo las vías primarias y por lo tanto tenemos que atender el asunto de los negocios establecidos que pagan renta y todos los servicios, mientras que los vendedores en la calle se llevan el dinero a granel sin pagar impuestos”.

En este sentido, dijo que los comerciantes no pueden seguir trabajando “así como si fuera un tianguis diario, pues ya hay 246 en el municipio”.

Agregó que están a punto de concluir el diálogo, pero “evidentemente” no han dado respuesta positiva, “la autoridad está esperando acordar como resultado del diálogo, pero si no encuentra respuesta, no habrá agravios ni uso de la fuerza, se ejercerá el diálogo pero en algún momento les informaremos hasta que día (pueden quedarse) y en qué tiempo se tienen que retirar”.

Dijo que a las uniones de comerciantes se les pidieron alternativas para que no trabajen en una “isla” de 30 comerciantes y que no vayan de manera masiva, “ellos no quieren retirarse del lugar, sino proponen trabajar la mitad un día y la mitad en la otra, temporalmente se les ofreció reubicarlos en colonias populare como: Obrera, Ventura Puente, La Guadalupe, El Pedregal, pero consensado con autoridades del orden y vecinos, porque la autoridad no puede trasladar un problema de un punto a otro”.

La reubicación de los ambulantes en las avenidas primarias inició con los de la Lázaro Cárdenas y continuará con los ubicados cerca del monumento a Lázaro Cárdenas en Madero Poniente.

“Hay comerciantes que duplican o triplican espacio, no es la mecánica de seguir invadiendo, lo ideal es reactivar las plazas comerciantes”, concluyó.

Por: Fátima Miranda/SJS