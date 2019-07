Ciudad de México (MiMorelia.com/Redacción).- Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República Mexicana afirmó que el peso mexicano es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo respecto al dólar estadounidense.

En el informe de actividades a un año del triunfo de AMLO, desde el Zócalo de la Ciudad de México el mandatario dio a conocer algunos de los avances que hay en su período de gobierno.

Andrés Manuel López Obrador destacó que la estrategia para combatir el robo de combustible permitió que esta actividad ilícita disminuyera 94% desde su ejecución, lo que representa un ahorro de 50 mil millones de pesos y se resolvió el problema del abasto de gasolinas.

López Obrador destacó también que “prácticamente se acabó el huachicol”.

Asimismo, aseveró que no se han creado impuestos nuevos, ni aumentos, no ha crecido la deuda pública, la inflación ha bajado, no hay recesión y es más justa la distribución del ingreso, con lo que hay más desarrollo.

El presidente tabasqueño recordó que el salario mínimo aumentó en 16%, algo que no se hizo en los últimos 30 años.

Puntualizó que el estado mayor presidencial desapareció, por lo que los 98 mil elementos de élite que cuidaban al presidente pasaron a la Guardia Nacional y ahora “al presidente lo cuida la gente”

Andrés Manuel dijo que con la Ley de Austeridad Republicana se seguirá aplicando el criterio de que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, pues el funcionario debe ser ciervo de la nación y tendrá que acostumbrarse en la justa medianía.

R