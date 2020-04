Ciudad de México (MiMorelia.com).- Este jueves el petróleo subió casi 25% luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó de posibles recortes de producción de Arabia Saudita y Rusia. El porcentaje es el más alto del que se tenga registro, según Milenio.

El mandatario norteamericano dijo a CNBC que se espera que el presidente de Rusia, Vladímir Putin, y el príncipe de Arabia Saudita, Mohamed bin Salmán, anuncien la disminución de producción de petróleo en 10 millones y hasta 15 millones de barriles.

Just spoke to my friend MBS (Crown Prince) of Saudi Arabia, who spoke with President Putin of Russia, & I expect & hope that they will be cutting back approximately 10 Million Barrels, and maybe substantially more which, if it happens, will be GREAT for the oil & gas industry!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 2, 2020