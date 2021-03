Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La farmacéutica Pfizer inició los ensayos clínicos de un fármaco oral contra el Covid-19, según anunció recientemente la empresa.

El pasado martes 23 de marzo comenzaron las pruebas de seguridad en seres humanos de la nueva píldora, que podría usarse al primer síntoma del virus.

Sí la pastilla tiene éxito podría recetarse al comienzo de una infección para bloquear la replicación viral antes de que los pacientes se enfermen gravemente.

El tratamiento se une a una enzima llamada proteasa para evitar que el virus se replique.

En una entrevista, Dolsten expuso señaló que hasta ahora no se habían observado problemas inesperados en el estudio y que podría generar resultados en unas semanas.

El nuevo inhibidor de la proteasa es el segundo medicamento de este tipo que Pfizer introdujo en ensayos en humanos para tratar el Covid-19.

Pfizer está probando otro que se administra por vía intravenosa a pacientes con virus hospitalizados.

Interesting development by @pfizer

«It has demonstrated potent in vitro anti-viral activity against SARS-CoV-2, plus activity against other coronaviruses, suggesting potential use in the treatment of COVID-19 as well as use to future coronavirus threat»https://t.co/B2mfLCmPMu

— Farah Mismar (@Missmarized) March 24, 2021